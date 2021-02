Kein Führerschein, gestohlene Kennzeichen, auf Drogen: Lenker festgenommen

Polizisten der Wiener Landesverkehrsabteilung erkannten am Mittwoch in Wien-Favoriten ein schwarzes Auto, das mit gestohlenen Kennzeichen unterwegs war. Die Beamten hielten den Fahrer an und führten eine Kontrolle durch.

Der 39-jährige Fahrer soll keinen Führerschein besitzen, da ihm dieser bereits abgenommen worden war. Außerdem dürfte der Mann laut Polizei auf Drogen gewesen sein - ein Besuch beim Amtsarzt bestätigte dies. Der 39-Jährige hatte außerdem mehrere offene Verwaltungsstrafen zu bezahlen. Der Verdächtige musste sofort in Haft.

