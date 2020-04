Kattus-Chef überstand Coronainfektion: Nun will er Mitmenschen helfen

Was das Virus so gefährlich mache, sei seine Unberechenbarkeit, meint Polsterer-Kattus. Während er kaum Symptome zeigte, musste ein fitter junger Mitarbeiter sogar im Spital behandelt werden. Zu den Maßnahmen der Regierung sieht er daher moralisch keine Alternative. Und das, obwohl die wirtschaftlichen Folgen "gewaltig" sind, wie der Kattus-Chef betont. Auch die Sektkellerei habe Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen; ebenso wie der Tennisclub, den er führt.