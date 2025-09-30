Kampf gegen Airbnb-Wohnungen in Wien: Bezirksvorsteher greift zur Flex

Die Bürgermeisterin von Florenz hat es für sich erledigen lassen, der Bürgermeister von Marseille hat es für sich erledigen lassen. Und die Bürgermeisterin von Paris auch. Nur Markus Reiter, grüner Bezirksvorsteher von Neubau, hat es sich nicht nehmen lassen, selbst zum Winkelschneider zu greifen. Er wollte eine Schlüsselbox, die sehr wahrscheinlich zu einer illegal Airbnb-Wohnung gehört, selbst entfernen.

Diese Schlüsselbox, die hier am Sankt-Ulrichs-Platz an der Begrenzung einer Baumscheibe hängt, ist für Reiter „das Symbol für eine Entwicklung, die nicht stopp macht“. Jene der Kurzzeitvermietungen. 970 Anträge gestellt Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es in Wien strengere Regeln für die Vermietung von Wohnungen an Touristen. Seitdem braucht man eine Ausnahmebewilligung, wenn man Wohnungen länger als 90 Tage pro Jahr an Touristen vermietet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Zoe Gendron Die Schlüsselbox beim Sankt-Ulrichs-Platz

970 Anträge für eine Ausnahmebewilligung sind zwischen Dezember 2023 und Ende vergangenen August eingegangen, wie eine Sprecherin der Baupolizei (MA 37) berichtet. 39 Prozent davon sind bewilligt worden. Die Restlichen entweder abgewiesen, zurückgewiesen oder vom Antragssteller zurückgezogen. Problem zeigt sich im Straßenbild Neben jenen, die Anträge stellen, gebe es aber weiterhin Vermieter, die ihre Wohnungen illegal auf Kurzzeitvermietungsplattformen anbieten. Die Baupolizei hat sich dem angenommen und kontrolliert verstärkt. 1.511 Anzeigen aufgrund dieser illegalen Wohnungen sind seitdem eingegangen, davon seien 297 Strafanträge an die für Baurecht zuständige MA 64 weitergeleitet worden, heißt es von der Baupolizei. Tendenz aber „klar steigend“, da die Anzeigen erst nach und nach abgearbeitet werden. In Neubau zeigt sich das Problem mit den illegalen Kurzzeitvermietungen mittlerweile auch schon im Straßenbild. „Findige Vermieterinnen und Vermieter montieren ihre Schlüsselboxen nicht mehr an den Wohnhäusern, sondern im öffentlichen Raum“, sagt Bezirksvorsteher Markus Reiter. Damit versuchen sich die Vermieter, vor Gegenwind der Nachbarn und Anzeigen der Baupolizei zu schützen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Zoe Gendron Bezirksvorsteher Markus Reiter und Georg Prack, Klubobmann und Wohnbausprecher Grüne