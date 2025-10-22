Alarm beim Justizpalast: Abgestelltes Paket sorgte für Großeinsatz

Am Mittwochabend wurde der Bereich rund um den Justizpalast in der Wiener Innenstadt abgeriegelt. Der Grund: Es wurde ein Paket mit unbekannten Inhalt vor dem Gebäude abgestellt, wie die Polizei auf KURIER-Anfrage bestätigte.

Der Einsatz begann um 18.45 Uhr, eine gefährliche Drohung stand im Raum. Laut Augenzeugen konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich eine Bombe in dem Paket befindet.

Spurensicherung

Alle jene, die zu dieser Zeit noch im Justizpalast waren, durften das Gebäude nicht verlassen.