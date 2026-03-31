Aufregung im Tiergarten Schönbrunn: Antilopenjunges wurde erschossen
In einem Wiener Zoo, laut Kronen Zeitung handelt es sich um den Tiergarten Schönbrunn, wurde am frühen Morgen des 29. März 2026 ein Jungtier der Hirschziegenantilopen mutmaßlich durch einen Schuss getötet. Der Vorfall wurde gestern von einem Verantwortlichen des Zoos bei der Polizei zur Anzeige gebracht, nachdem eine Tierpflegerin das tote Tier in seinem Gehege entdeckt hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Tierquälerei gegen unbekannt.
Obduktion bestätigt Verdacht
Ein Tierarzt des Zoos führte nach dem Fund eine Obduktion durch und stellte dabei eine mutmaßliche Schussverletzung fest. "Erste Ermittlungsergebnisse legen nahe, dass vermutlich eine Schussabgabe von außerhalb des Geheges erfolgt sein könnte", teilte die Polizei mit. Der Vorfall soll sich gegen 3 Uhr morgens ereignet haben, als der Zoo für Besucher geschlossen war.
Spezialisten ermitteln
Aufgrund der Schwere des Vorfalls hat das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Umweltdelikte, die weiteren Untersuchungen übernommen. Die Ermittler suchen nun nach Hinweisen, die zur Identifizierung der unbekannten Täterschaft führen könnten. Zeugen, die in der Nacht zum 29. März verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Zoos gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
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