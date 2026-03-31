In einem Wiener Zoo, laut Kronen Zeitung handelt es sich um den Tiergarten Schönbrunn, wurde am frühen Morgen des 29. März 2026 ein Jungtier der Hirschziegenantilopen mutmaßlich durch einen Schuss getötet. Der Vorfall wurde gestern von einem Verantwortlichen des Zoos bei der Polizei zur Anzeige gebracht, nachdem eine Tierpflegerin das tote Tier in seinem Gehege entdeckt hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Tierquälerei gegen unbekannt.

Obduktion bestätigt Verdacht

Ein Tierarzt des Zoos führte nach dem Fund eine Obduktion durch und stellte dabei eine mutmaßliche Schussverletzung fest. "Erste Ermittlungsergebnisse legen nahe, dass vermutlich eine Schussabgabe von außerhalb des Geheges erfolgt sein könnte", teilte die Polizei mit. Der Vorfall soll sich gegen 3 Uhr morgens ereignet haben, als der Zoo für Besucher geschlossen war.