Junges Trio in Wien als Frühaufsteher und als Automarder unterwegs

Früh sind drei jugendliche Autoeinbrecher und -diebe vor rund zwei Wochen in einer Tiefgarage in Wien-Landstraße unterwegs gewesen. Zu ihrem Leidwesen waren das aber auch ein Zeuge und die Polizei: Ersterer alarmierte die Gesetzeshütenden, letztere erwischten das Trio unweit des Tatorts. Zeuge Laut Polizeisprecherin Anna Gutt kamen zwei der drei 15- bzw. 16-Jährigen - allesamt österreichische Staatsbürger - auch aufgrund ihrer Vorgeschichte in eine Justizanstalt. Gutt zufolge beobachtete der Zeuge am 2. Dezember gegen 6 Uhr die drei Jugendlichen in der Tiefgarage unweit der Schlachthausgasse bei ihren kriminellen Aktivitäten und alarmierte die Einsatzkräfte des Landstraßer Stadtpolizeikommandos.

Die Beamten fanden sieben Autos mit eingeschlagenen Seitenscheiben. Außerdem fanden sie im Zuge der Ermittlungen heraus, dass ein Pkw, ein Kia, gestohlen worden war. Die Verdächtigen hatten beim Verlassen der Garage mit dem Fahrzeug Teile einer Mauer und den Schranken der Garagenausfahrt beschädigt. Den Wagen stellten sie in der Nähe ab. Fahndung erfolgreich Bei einer Sofortfahndung entdeckten die Uniformierten die drei Verdächtigen und nahmen sie fest. Diebesgut aus den aufgebrochenen Pkw und Suchtmittel - Cannabis sowie verschreibungspflichtige Medikamente - wurden sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen, der die Drogen bei sich hatte, gab es zusätzlich eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz, gegen alle drei Anzeigen wegen mehrfachen Einbruchsdiebstahls sowie Sachbeschädigung.