Wien

Nur 13 Prozent: Junge Menschen in Wien verzichten immer öfter Autos

Autos und Lieferwagen fahren auf einer Autobahn.
Besonders der Anteil männlicher Fahrer ist in den vergangenen 15 Jahren gesunken. Viele haben auch kein eigenes Auto mehr.
02.02.26, 15:45

Zusammenfassung

  • Der Anteil der Wege, die junge Menschen in Wien mit dem Auto zurücklegen, ist in den letzten zehn Jahren von 22 auf 13 Prozent gesunken.
  • Nur noch 8 Prozent der jungen Männer fahren selbst mit dem Auto, während 60 Prozent der 21- bis 30-Jährigen ganz auf ein eigenes Auto verzichten.
  • Stattdessen nutzen sie vermehrt öffentliche Verkehrsmittel, Carsharing, Fahrräder oder gehen zu Fuß.

Sie nutzen Öffis, Carsharing-Angebote, fahren mit dem Rad oder gehen zu Fuß: Immer mehr junge Menschen in Wien verzichten auf das Auto. Besonders in den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil der Wege, die mit dem Pkw zurückgelegt werden, von 22 auf 13 Prozent gesunken. 

Somit ist derzeit nur noch knapp jeder Achte mit dem Auto oder einem motorisierten Zweirad unterwegs, sei es als Lenker oder als Mitfahrer, wie das Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Montag mitteilte. Das habe eine Auswertung des Mobilitätsverhaltens der 21- bis 30-Jährigen in Wien der vergangenen 15 Jahre ergeben.

Nutzungsverhalten weitergeben

Dieser Rückgang dürfte längerfristige Auswirkungen haben, denn Untersuchungen zufolge ändert sich die Autonutzung ab 30 Jahren kaum mehr. Das Nutzungsverhalten werde also beim Älterwerden mitgenommen. Außerdem werden Mobilitätsgewohnheiten häufig an Kinder weitergegeben. Sie werden künftig häufiger mit dem Rad fahren oder zu Fuß gehen.

Deutlicher Rückgang bei Männern

Bei einem Geschlechtervergleich zeigte sich: Nur noch jeder zwölfte junge Mann in Wien fährt selbst mit dem Auto (8 Prozent). Vor zehn Jahren war es noch fast jeder Vierte gewesen (23 Prozent). Dadurch haben sich Männer dem Verhalten der gleichaltrigen Frauen angepasst, heißt es.

Auch auf ein eigenes Auto verzichten die jungen Wienerinnen und Wiener immer häufiger. Mittlerweile leben 60 Prozent ohne Pkw, am Anfang des Messungszeitraums waren es noch 46 Prozent gewesen. 

Diese Personen greifen stattdessen auf Carsharing-Angebote zurück, oder sie nutzen Öffis und Fahrräder.

