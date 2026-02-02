Nur 13 Prozent: Junge Menschen in Wien verzichten immer öfter Autos

Sie nutzen Öffis, Carsharing-Angebote, fahren mit dem Rad oder gehen zu Fuß: Immer mehr junge Menschen in Wien verzichten auf das Auto. Besonders in den vergangenen zehn Jahren ist der Anteil der Wege, die mit dem Pkw zurückgelegt werden, von 22 auf 13 Prozent gesunken.

Somit ist derzeit nur noch knapp jeder Achte mit dem Auto oder einem motorisierten Zweirad unterwegs, sei es als Lenker oder als Mitfahrer, wie das Büro von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) am Montag mitteilte. Das habe eine Auswertung des Mobilitätsverhaltens der 21- bis 30-Jährigen in Wien der vergangenen 15 Jahre ergeben.