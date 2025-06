Wiener Linien Auto-Wette: Drei Monate ohne Auto durch die Stadt

Und ein Umstieg auf das Fahrrad ? Der 35-Jährige ist Sportler, in seiner Freizeit absolviert er Orientierungsläufe. „Aber im Sommer kommt man auf dem Rad ins Schwitzen“, gibt Sulz zu bedenken. Nicht ideal, will man präsentabel im Anzug auftreten.

Der Steuerberater Henrik Sulz wohnt in Währing und pendelt täglich zu seinem Arbeitsplatz in Sievering. In der Corona-Zeit habe er sich angewöhnt, die Strecke meist mit dem Auto zurückzulegen. 20 Minuten benötigt er für die vier Kilometer.

Bus, Bim und Bahn

Also doch lieber mit den Öffis? Egal, welche Variante Sulz für seinen Arbeitsweg wählt – zweimaliges Umsteigen ist nötig. Er nimmt regelmäßig die U6, die Schnellbahn S45, den Bus 35A und die Straßenbahnlinien 39, 40 und 41. „Leider ist keine Variante so richtig ideal“, sagt er. 40 Minuten benötigt er öffentlich – doppelt so lange wie mit dem Auto.

Die Wiener Linien wollen mit der Auto-Wette darauf aufmerksam machen, dass andere Formen der Mobilität attraktiv und teils auch günstiger sein können. Eine Sprecherin berichtet, dass schon viele Teilnehmer zurückmeldeten, künftig auf das Auto zu verzichten. Diesbezüglich möchte sich Sulz noch nicht festlegen: „Mein Auto ist schon älter und nicht so teuer.“ Ein Verkauf zahle sich daher nicht wirklich aus. Ob er sich danach einen neuen Pkw anschaffen würde, weiß er noch nicht. Er sei deklarierter Öffi-Fan, am Stadtrand seien die Verbindungen aber schlechter als in der City. „Man könnte einiges verbessern. Die Busse fahren etwa nur alle zehn Minuten. Und die Straßenbahnlinien könnte man am Stadtrand ebenfalls verlängern.“