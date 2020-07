Junge Habichtskäuze aus Schönbrunn kommen zurück in die Wildnis

Für drei Habichtskäuze, die Anfang März im Tiergarten Schönbrunn geschlüpft sind, geht es schon zurück in die Wildnis. Die jungen Vögel werden im Wienerwald ausgewildert.

In einer großen Voliere mitten im Wald werden die jungen Käuze auf ihr Leben in der Wildbahn vorbereitet. „Die Habichtskäuze können sich ganz in Ruhe an die Geräusche im Wald gewöhnen. Auch ihre Flugmuskeln und der Mäusefang werden noch trainiert, bevor wir in etwa zwei Wochen ein Türchen der Voliere öffnen und die Vögel hinaus in den Wald fliegen werden“, erklärt Richard Zink von der Österreichischen Vogelwarte der Vetmeduni Wien.

Die beiden Brutpaare im Tiergarten Schönbrunn waren heuer fleißig. Deshalb können noch zwei weitere junge Käuze, die Ende März geschlüpft sind, an das Wiederansiedlungsprojekt übergeben werden.