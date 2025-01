Startschuss für Stiftung zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit in Wien

Die Jugendarbeitslosigkeit in Wien ist im letzten Jahr stark angestiegen. Die Jugendstiftung der Stadt Wien soll jetzt Abhilfe schaffen: Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem waff (Wiener Arbeitnehmer*innen Förderungsfonds) und dem AMS (Arbeitsmarktservice) gegründet, um jungen Menschen eine Zukunftsperspektive am Arbeitsmarkt zu bieten.

Im Jahr 2024 war die Arbeitslosigkeit besonders bei den 15- bis 24-Jährigen hoch. Im Dezember waren insgesamt 27.387 junge Wienerinnen und Wiener arbeitslos oder in einer Schulung. Das ist ein Anstieg von rund 12,6 Prozent. Gleichzeitig werden in vielen Bereichen dringend neue Fachkräfte benötigt.

Ausbildungsschwerpunkte

Die Ausbildungsschwerpunkte liegen vor allem in Branchen mit dringendem Fachkräftebedarf wie zum Beispiel in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziales, IT sowie in klimaschutzrelevanten Berufen, heißt es. Neben einer kostenlosen Ausbildung erhalten die Teilnehmenden Arbeitslosengeld, sowie einen monatlichen Zuschuss von 300 Euro. Teil der Ausbildung sind außerdem praxisnahe Erfahrungen durch Praktika bei potenziellen Arbeitgebern.