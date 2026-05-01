Messerangriff im Paltrampark: Jugendlicher im Spital

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstag in Wien-Favoriten bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden.

Der Jugendliche gab gegenüber der Polizei an, im Bereich des Paltramparks mit einem Bekannten in Streit geraten zu sein. Im Zuge der Auseinandersetzung habe dieser plötzlich ein Messer gezogen und ihm eine Stichwunde im linken Oberschenkel zugefügt. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet, berichtete die Polizei.