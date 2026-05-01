Messerangriff im Paltrampark: Jugendlicher im Spital
16-Jähriger in Wien-Favoriten bei Streit mit Messer verletzt. Angreifer flüchtete, Fahndung bisher erfolglos.
Ein 16-Jähriger ist am Donnerstag in Wien-Favoriten bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden.
Der Jugendliche gab gegenüber der Polizei an, im Bereich des Paltramparks mit einem Bekannten in Streit geraten zu sein. Im Zuge der Auseinandersetzung habe dieser plötzlich ein Messer gezogen und ihm eine Stichwunde im linken Oberschenkel zugefügt. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet, berichtete die Polizei.
Das Opfer verständigte per Mobiltelefon Freunde, die ihm zu Hilfe eilten und die Rettungskette in Gang setzten.
Fahndung bisher erfolglos
Der 16-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen verlief negativ.
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