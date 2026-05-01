Wien

Messerangriff im Paltrampark: Jugendlicher im Spital

16-Jähriger in Wien-Favoriten bei Streit mit Messer verletzt. Angreifer flüchtete, Fahndung bisher erfolglos.
01.05.2026, 12:55

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Ein Polizist in Uniform geht an einem silbernen Polizeiauto mit blauen und roten Streifen vorbei.

Ein 16-Jähriger ist am Donnerstag in Wien-Favoriten bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden.

Der Jugendliche gab gegenüber der Polizei an, im Bereich des Paltramparks mit einem Bekannten in Streit geraten zu sein. Im Zuge der Auseinandersetzung habe dieser plötzlich ein Messer gezogen und ihm eine Stichwunde im linken Oberschenkel zugefügt. Anschließend sei der Angreifer geflüchtet, berichtete die Polizei.

Jugendlicher nach Raubüberfall mit Messer festgenommen

Das Opfer verständigte per Mobiltelefon Freunde, die ihm zu Hilfe eilten und die Rettungskette in Gang setzten.

Fahndung bisher erfolglos

Der 16-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Laut Polizei bestand keine Lebensgefahr. Eine Fahndung nach dem Verdächtigen verlief negativ.

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Agenturen, eh  | 

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