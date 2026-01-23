Jugendliche unter Verdacht: Über 50 Fahrzeuge in Parkgarage aufgebrochen

In der Nacht auf den 21. Jänner 2026 sollen drei Jugendliche in einer Parkgarage im 7. Wiener Gemeindebezirk in mehr als 50 Fahrzeuge eingebrochen sein.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen und zwei 15-Jährige mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Die mutmaßlichen Täter stehen im Verdacht, mit einem Nothammer die Scheiben der abgestellten Fahrzeuge eingeschlagen und daraus Bargeld sowie diverse Gegenstände entwendet zu haben.