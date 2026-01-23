Jugendliche unter Verdacht: Über 50 Fahrzeuge in Parkgarage aufgebrochen
In der Nacht auf den 21. Jänner 2026 sollen drei Jugendliche in einer Parkgarage im 7. Wiener Gemeindebezirk in mehr als 50 Fahrzeuge eingebrochen sein.
Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 16-Jährigen und zwei 15-Jährige mit österreichischer Staatsbürgerschaft. Die mutmaßlichen Täter stehen im Verdacht, mit einem Nothammer die Scheiben der abgestellten Fahrzeuge eingeschlagen und daraus Bargeld sowie diverse Gegenstände entwendet zu haben.
Erzieher entdeckte mutmaßliches Diebesgut
Aufgeflogen sind die Jugendlichen, als ein Erzieher in ihren Zimmern verdächtige Gegenstände entdeckte. Bei den sichergestellten Objekten soll es sich um mutmaßliches Diebesgut aus den aufgebrochenen Fahrzeugen handeln. Der Erzieher verständigte umgehend die Polizei, die daraufhin die weiteren Ermittlungen übernahm.
Zwei Jugendliche in Justizanstalt überstellt
Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde gegen den 16-Jährigen und einen der 15-Jährigen die Festnahme angeordnet. Der zweite 15-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.
Laut Polizei handelt es sich bei den Tatverdächtigen um bereits amtsbekannte Jugendliche. Die beiden festgenommenen Verdächtigen wurden inzwischen in eine Justizanstalt überstellt. Die Ermittlungen zu weiteren Details und dem genauen Umfang der Diebstähle dauern an.
Kommentare