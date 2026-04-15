Jugendliche rauben Trafik aus: Streit um Gutschein eskaliert

Nach einem Streit um einen Gutschein kam es am Dienstagvormittag in einer Trafik in Wien-Hernals zu einem Raubüberfall. Zwei 14-jährige Tatverdächtige sollen Bargeld im unteren vierstelligen Eurobereich erbeutet haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eskalation nach Streit um Gutschein

Der Vorfall ereignete sich am 14. April gegen 11.15 Uhr. Ein Jugendlicher geriet mit dem Trafikanten und dessen Mitarbeiterin in Streit, nachdem er bei einem Zigarettenautomaten anstatt Wechselgeld einen Gutschein erhalten hatte. Zunächst verließ der Jugendliche das Geschäft, kehrte jedoch kurze Zeit später mit einem Begleiter zurück. Die beiden sollen die Angestellten bedroht und die Auszahlung des Gutscheins gefordert haben. Als der Trafikant mitteilte, dass dies nicht möglich sei und die Polizei verständigen wollte, eskalierte die Situation. Der mutmaßliche Täter soll den Trafikanten beiseitegestoßen und Bargeld aus der geöffneten Kassenlade entnommen haben, während sein mutmaßlicher Komplize den Trafikanten mit Gegenständen beworfen haben soll.