Falscher Polizist raubt Seniorin aus: Fünfstelliger Betrag erbeutet
Eine 91-jährige Pensionistin aus Wien-Ottakring wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines Betrugs. Ein bislang unbekannter Mann, der sich mutmaßlich als Polizist ausgab, kontaktierte die Seniorin telefonisch. Der mutmaßliche Täter soll angegeben haben, dass in einer Bankfiliale im Bezirk Hietzing "Gauner" arbeiten würden und kündigte an, einen Kollegen zu schicken, um ihr Bargeld zu kontrollieren.
Täter erbeutet fünfstelligen Betrag
Kurze Zeit nach dem Anruf erschien der Tatverdächtige, ein etwa 25 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren und einer Größe von etwa 180 cm, an der Wohnadresse der 91-Jährigen. Die Pensionistin ließ den Mann in ihre Wohnung und händigte ihm ein Paket mit Bargeld im oberen fünfstelligen Eurobereich aus. Der mutmaßliche Betrüger soll vorgegeben haben, das Geld zu zählen. Als die Frau ihr Geld zurückverlangte, soll der Verdächtige sie zu Boden gestoßen haben und mit dem Bargeld geflüchtet sein. Die Seniorin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.
Polizei warnt vor Betrugsmasche
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser bekannten Betrugsmasche und rät, Telefonate sofort zu beenden, wenn nach Wertgegenständen oder Bargeld gefragt wird. "Die Polizei übernimmt und bewahrt grundsätzlich kein Bargeld oder Wertgegenstände für Sie auf", betont die Behörde in ihren Präventionshinweisen. Angehörige werden gebeten, ältere Familienmitglieder über solche Betrugsformen aufzuklären und im Schadensfall umgehend die nächste Polizeidienststelle zu kontaktieren.
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