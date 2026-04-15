Falscher Polizist raubt Seniorin aus: Fünfstelliger Betrag erbeutet

Eine 91-jährige Pensionistin aus Wien-Ottakring wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines Betrugs. Ein bislang unbekannter Mann, der sich mutmaßlich als Polizist ausgab, kontaktierte die Seniorin telefonisch. Der mutmaßliche Täter soll angegeben haben, dass in einer Bankfiliale im Bezirk Hietzing "Gauner" arbeiten würden und kündigte an, einen Kollegen zu schicken, um ihr Bargeld zu kontrollieren.

Täter erbeutet fünfstelligen Betrag Kurze Zeit nach dem Anruf erschien der Tatverdächtige, ein etwa 25 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren und einer Größe von etwa 180 cm, an der Wohnadresse der 91-Jährigen. Die Pensionistin ließ den Mann in ihre Wohnung und händigte ihm ein Paket mit Bargeld im oberen fünfstelligen Eurobereich aus. Der mutmaßliche Betrüger soll vorgegeben haben, das Geld zu zählen. Als die Frau ihr Geld zurückverlangte, soll der Verdächtige sie zu Boden gestoßen haben und mit dem Bargeld geflüchtet sein. Die Seniorin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.