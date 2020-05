Jugendliche in Kagran ausgeraubt: Polizei sucht diese Verdächtigen

Zwei derzeit unbekannte Täter haben am 12. März 2020 in Wien-Donaustadt einen Raub und einen versuchten Raub begangen. Ein 15-Jähriger ist am frühen Nachmittag bedroht, mit dem Ellenbogen gestoßen und zur Herausgabe seiner kabellosen Kopfhörer genötigt worden.

Ein weiteres mutmaßliches Opfer im Alter von 14 Jahren wurde wenige Minuten später am Handgelenk erfasst, ebenfalls bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert. Hierbei ist es beim Versuch geblieben, da ein Bekannter dem jungen Mann zu Hilfe kam und die Verdächtigen flüchteten.