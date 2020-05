Biss- und Messerattacke nach Beziehungsstreit in Wien-Penzing

Am Montagvormittag kam es in der Hütteldorferstraße in Wien-Penzing zu einem Beziehungsstreit zwischen einer 57-jährigen und ihrem um fünf Jahre jüngeren Lebensgefährten. Die Auseinandersetzung eskalierte dabei derart, dass die Frau mit einem Messer auf ihren Partner losgegangen sein, ihm das T-Shirt zerrissen und ihn in den Rücken und das Bein gebissen haben soll.

Der Mann konnte die Polizei verständigen und die 57-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Betretungsverbot gegen die Frau wurde ausgesprochen.

