Jugendliche Einbrecher haben in Wien verstärkt Apotheken im Visier

Die Kinder- und Jugendbande, auf deren Konto in Wien mittlerweile weit über 1.000 Strafanzeigen, vor allem wegen Einbrüchen, gehen, hat zunehmend Apotheken im Visier.

Wie die Wiener Polizei am Dienstag auf Anfrage der APA mitteilte, wurden allein seit 16. März 21 derartige Fälle registriert, die in den Bezirken Meidling, Hietzing, Ottakring und Liesing verübt wurden. Die Apothekerkammer warnte aus diesem Anlass ihre Mitglieder in einem Brief, der der APA vorliegt.

Laut Polizeisprecherin Michaela Rossmann ermittelt auch wegen der Einbrüche in Apotheken das Landeskriminalamt (LKA). Bei den Tätern handelt es sich um Unmündige und Jugendliche, die es bisher ausnahmslos auf Bargeld in den Kassen abgesehen haben. Medikamente wurden bisher nicht entwendet. Man stehe in engem Kontakt mit der Apothekerkammer, um die Betroffenen zu sensibilisieren. Jugendliche Täter haben dazugelernt Die Kammer warnte, dass Apotheken möglicherweise auch deshalb zunehmend ins Visier der Täter geraten seien, weil diese inzwischen gelernt hätten, wie automatische Schiebetüren einzudrücken oder aufzuzwängen sind.

Weil die Einbrecher bisher nur an Geld interessiert waren, empfahl die Interessensvertretung, die Kassenladen am Abend vollständig auszuräumen und die Laden offenstehen zu lassen, damit erkennbar ist, dass diese leer sind. "Der Sachschaden ist naturgemäß viel höher als die erbeutete Summe an Bargeld", schrieb die Kammer. 60 bis 70 Mitglieder Die Jugendbande habe in Wien nach Schätzungen der Polizei etwa 60 bis 70 Mitglieder, in den von Apothekeneinbrüchen betroffenen Bezirken "scheinen 20 bis 30 davon unterwegs zu sein", so die Interessensvertretung weiter. "Sie sind meistens (teilweise) maskiert, aber nicht immer."

Es gebe bereits einen engeren Kreis an Verdächtigen. Das LKA führt Ermittlungen zu einer Kinder- und Jugendbande, die allein vom Herbst 2023 bis Anfang Dezember 2024 rund 1.200 Taten vor allem Einbrüche in Pkw und Geschäfte verübt haben sollen. Auch die Apothekeneinbrüche könnten oder dürften vielfach auf das Konto dieser oft noch strafunmündigen Bande gehen. Sicherheit für Nachtdienste im Vordergrund Um dieses Problem möglichst schnell zu entschärfen, würden gemeinsam mit den zuständigen Behörden "Maßnahmen wie eine Erhöhung der Polizeipräsenz während der Nachtstunden" geprüft, schrieb die Apothekerkammer. "Oberste Priorität hat für uns eine Erhöhung der Sicherheit der Kolleginnen und Kollegen während der Bereitschaftsdienste." Man stehe ständig in Kontakt mit Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Darüber hinaus gibt es demnach ein Treffen zwischen Wiener Apothekervertretern und Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl. Dabei solle die weitere Vorgangsweise besprochen werden.