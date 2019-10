Jüdische Familie in Wien attackiert

Die Situation dürfte weiter eskaliert sein und zu Handgreiflichkeiten geführt haben. Der Fahrzeuglenker scheint dem Mann, ein Mitglied des Kultusvorstands der Israelitischen Kultusgemeinde, mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser eine Nasenprellung erlitten haben dürfte und ärztlich versorgt werden musste. Der Fahrzeuglenker wurde zur Anzeige gebracht, bestätigte die Polizei gegenüber der Zeitung Heute.

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde zeigte sich via Aussendung bestürzt über den antisemitischen Vorfall in Wien: "So etwas darf in Österreich nicht passieren! Wir fordern eine lückenlose Aufklärung und strafrechtliche Verfolgung … Der Kampf gegen Antisemitismus und die Sicherheit unserer Institutionen und Mitglieder muss die absolute Priorität aller Regierungsmitglieder und Ministerien sein”

Die IKG steht in engem Austausch mit dem Opfer und der betroffenen Familie und hat in Absprache Kontakt zu den zuständigen Ministerien aufgenommen, um eine lückenlose juristische Verfolgung und Aufklärung der Vorfalles zu gewährleisen und das Opfer in allen Belangen zu unterstützen und zu begleiten.