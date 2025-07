Ein brisanter Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied der radikalislamischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) findet am kommenden Dienstag am Wiener Landesgericht statt. Angeklagt ist ein 33-jähriger Mann tschetschenischer Abstammung, der seit 2018 von Wien aus in zuletzt hochprofessioneller Manier in ganz Europa umgerechnet mehrere Millionen Euro für in Syrien und im Irak tätige bzw. inhaftierte IS-Kämpfer und -Anhänger sowie deren Angehörige gesammelt haben soll.

Auf 105 Seiten skizziert die Staatsanwaltschaft Wien in ihrer der APA vorliegenden Anklageschrift den Werdegang des bis zu seiner Festnahme im vergangenen Herbst in Wien-Floridsdorf gemeldeten Yusup M., dem seitens der Anklagebehörde eine "direkte Vernetzung mit Kernmitgliedern des IS" bescheinigt wird. Vorgeworfen werden Yusup M. die Verbrechen der terroristischen Vereinigung und der kriminellen Organisation. Demnach soll der Mann, der sich seit vergangenem Herbst in der JA Josefstadt in U-Haft befindet, ab 2018 zunächst als Einzelperson Spenden zugunsten des IS gesammelt und mit den lukrierten Beträgen in den syrisch-kurdischen IS-Gefangenencamps al-Haul und Roj inhaftierte weibliche IS-Angehörige unterstützt haben.

Ab dem Frühjahr 2022 soll Abu Ashab, wie Yusup M. von Gesinnungsgenossen genannt wurde, seine Tätigkeit als Terrorismus-Finanzierer professionalisiert und auf eine neue Ebene gehoben haben, indem er sich mit in Deutschland, Belgien und in der Türkei lebenden IS-Anhängern zu einer Gruppierung namens "Jamaat" zusammenschloss. Deren Zweck bestand laut Anklage "einzig und allein darin, in Europa im Kollektiv Geldsammlungen zugunsten des IS zu betreiben und mit den eingenommenen Mitteln primär einerseits auf dem Dschihad befindliche IS-Kämpfer und andererseits in Syrien sowie Irak angehaltene bzw. inhaftierte IS-Angehörige finanziell zu unterstützen als auch freizukaufen".