Den Zielfahndern des Wiener Landeskriminalamts ist es gelungen, einen international gesuchten Mann festzunehmen: Der 31-jährige Rumäne wurde Dienstagmittag in einer Wohnung in der Felsgasse in Wien-Simmering geschnappt.

Der Mann wurde wegen eines in Rumänien ausgestellten Haftbefehls gesucht - er soll dort wegen einer schweren Körperverletzung zu einer eineinhalbjährigen Haftstrafe antreten. Er befindet sich momentan in einer Justizanstalt.