Illegale Fleischerei in Wien aufgeflogen

Aufgrund eines Hinweises an die Gruppe Sofortmaßnahmen ist heute, Donnerstag, eine illegale Fleischerei in Wien-Favoriten aufgeflogen. In der ehemaligen Tischlerei wurden drei Schwarzarbeiter aufgefunden und gravierende Verstöße gegen Hygienevorschriften sowie Lebensmittelsicherheit festgestellt. "Insgesamt werden nun mehrere Hundert Kilogramm Fleisch vernichtet", hieß es in einer Aussendung.