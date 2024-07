Identitären-Demo: Vorwürfe von Teilnehmern der Gegen-Veranstaltung

Nach der Demo der rechtsextremen Identitären haben Gegendemonstranten am Dienstag Vorwürfe gegen die Polizei erhoben. Die Exekutive sei "brutal, unverhältnismäßig und teilweise unrechtmäßig" gegen die Antifaschistinnen und Antifaschisten vorgegangen. So wären Demonstranten im Bereich der Herrengasse mehrere Stunden festgehalten worden. Die Landespolizeidirektion Wien will die Anschuldigungen und den Einsatz prüfen, bisher gäbe es aber keine Anhaltspunkte, hieß es.

In einer Aussendung kritisierte eine Aktivistin das polizeiliche Vorgehen am Samstag im Bereich der U-Bahn-Station Herrengasse. Demonstranten seien "über Stunden hinweg, ohne Angabe von Gründen, von der Polizei eingekesselt" worden. "Es gab für sie weder eine Möglichkeit, auf die Toilette zu gehen, noch an Nahrung und Wasser zu kommen. Und das im Hochsommer", so die Aktivistin.