Was übrigens auch der Strafrechtsexperte Dietrich so sieht: "Der erste Teil des Satzes erinnert stark an NS-Jargon, der zweite Teil entspricht dem Parteiprogramm der NSDAP." Was auf dem Video, das der Staatsanwaltschaft übermittelt wurde, auch zu sehen ist: Der Großteil der Demonstranten skandiert die Parole in der Heinrichsgasse, während mehrere Polizeibeamte den Demozug begleiten. "Diese müssen das Geschehen wohl bezeugen können", sagt Hammer.

Die Polizei hingegen will diese offensichtlichen Verstöße gegen das Verbotsgesetz nicht wahrgenommen haben, wie aus einer Anfragebeantwortung der Polizei herausgegangen ist. Damit wollen sich die Grünen nicht zufrieden geben. Deshalb gibt es jetzt drei Sachverhaltsdarstellungen zu dieser Demonstration, die Lukas Hammer , Nationalratsabgeordneter der Grünen, eingebracht hat.

Eine aktuelle Anfrage zur Sachverhaltsdarstellung wurde von der Wiener Polizei vorerst nicht beantwortet. In einer ersten Reaktion betonte die Polizei, dass bei größeren Versammlungen – wie auch in diesem Fall – ein rechtskundiger Behördenvertreter vor Ort sei, der das Geschehen laufend rechtlich beurteilt: "Die Einschätzung bzw. letztliche Entscheidung, ob ein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, obliegt daher nicht dem einzelnen Polizisten, sondern dem zuständigen Behördenvertreter bzw. Kommandanten, obgleich die Beamten natürlich Wahrnehmungen an diese herantragen."

Offen bleibt also, ob die den Zug begleitenden Beamten die nun angezeigten Parolen wahrgenommen und diesen an den zuständigen Behördenvertreter herangetragen haben.

Leicht abgeändertes Symbol

In den beiden anderen Sachverhaltsdarstellungen geht es um verbotene Symbole und Abzeichen. Etwa wollen die Grünen straf- und verwaltungsrechtlich geklärt wissen, ob das "Lambda" der Identitären Bewegung, das 2021 in Österreich verboten wurde, in der präsentierten leicht abgewandelten Form, nämlich ohne Kreis, einen strafrechtlich relevanten Tatbestand oder eine Verwaltungsübertretung darstellt.

Für Kritik sorgt: In Kärnten ist die Polizei zuletzt wegen des Verdachts von Verwaltungsübertretungen mit einem massiven Polizeiaufgebot bei einer Gedenkstätte aufgekreuzt, bei der Demo in Wien gab es für die Demonstranten, denen diese Übertretungen nun bildlich dokumentiert vorgeworfen werden, Polizeibegleitschutz.

Das kritisierte Symbol wurde jedenfalls beim Abschluss der Kundgebung öffentlich präsentiert, für Hammer besteht "kein Zweifel am eindeutigen politischen Symbolgehalt" des Emblems.

Odal-Rune auf dem Oberarm

Bleiben noch die verbotenen Abzeichen, wie jenes Tattoo auf dem Oberarm einer Frau, das auf einem Foto in der Sachverhaltsdarstellung als "Odal-Rune" gut zu erkennen ist.