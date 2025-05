Hobbyfotograf in Favoriten auf der Straße überfallen: Festnahme

Ein 37-jähriger Senegalese soll am Samstagnachmittag versucht haben, einem 46-jährigen Hobbyfotografen in Favoriten seine hochpreisige Spiegelreflexkamera zu stehlen. Das Opfer war zu Fuß auf der Triester Straße unterwegs, als er von einem ihm unbekannten Mann in ein Gespräch verwickelt wurde, berichtet die Landespolizeidirektion Wien.

Plötzlich ergriff Senegalese die Kamera, die der 46-Jährige an einem Tragegurt um den Hals trug, und versuchte, sie ihm zu entreißen. Das Opfer wehrte sich jedoch und stürzte dabei zu Boden, worauf der Täter die Kamera packte und mit der Beute flüchtete.

Opfer nahm Verfolgung auf

Der 46-Jährige raffte sich auf und nahm kurzerhand die Verfolgung auf. Es gelang ihm, den Täter einzuholen, zu überwältigen und solange festzuhalten, bis die von Zeugen alarmierte Polizei wenig später eintraf. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen vorläufig fest.