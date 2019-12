Hilperts Vermächtnis: Neues Mekka für Modellsammler eröffnet

In der Karlsgasse 3 (1040 Wien), direkt bei der Karlskirche am Karlsplatz, gibt es nun wieder ein Mekka für Modelleisenbahner, Modellautosammler und auch Modellbauer. Das Geschäft Camo bietet auf mehr als 160 Quadratmetern eine große Auswahl an Modellautos sowie eine Modelleisenbahnabteilung mit einer Schauanlage von Märklin. Ergänzt wird die Auswahl mit Herpa-Flieger, Modellbausätzen und mit Auto- und Eisenbahnbücher.