Hilfe in Osteuropa: Aus Verzweiflung Hoffnung machen

Zuversichtlich in die Zukunft

Dies liegt 15 Jahre zurück, Valentina denkt voll Zuneigung an ihren Großvater, der kurz, nachdem sie ins Heim gekommen war, gestorben ist. Sie sitzt im Wohnzimmer des Casa Ignatius, einem Tagesheim für Jugendliche, in Moldaus Hauptstadt Chișinău. Sie hat an einem Kolleg für internationale Beziehungen studiert, möchte ins Ausland gehen, nach Amerika vielleicht.

Dass sie diese Pläne schmieden kann, ist auch einem österreichischen Verein zu verdanken, der Moldaus größte NGO darstellt: Concordia Sozialprojekte.