Tödlicher Unfall: Fußgänger von Auto erfasst und eingeklemmt

Mittwochmorgen ereignete sich im Hiezing ein tragischer Verkehrsunfall. Gegen 8:40 Uhr erfasste ein 95-jähriger Autofahrer einen 86-jährigen Fußgänger in der Gloriettegasse.

Der Pkw erfasste den Mann, als der Lenker rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Der Fußgänger wurde unter dem Auto eingeklemmt.