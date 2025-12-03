Wien

Tödlicher Unfall: Fußgänger von Auto erfasst und eingeklemmt

Ein Rettungssanitäter steht mit dem Rücken zur Kamera vor einem Auto des Roten Kreuzes.
Der Fußgänger wurde unter dem Auto des Unfalllenkers eingeklemmt. Der Passant verstarb noch am Unfallort.
03.12.25, 16:43
Mittwochmorgen ereignete sich im Hiezing ein tragischer Verkehrsunfall. Gegen 8:40 Uhr erfasste ein 95-jähriger Autofahrer einen 86-jährigen Fußgänger in der Gloriettegasse.

Der Pkw erfasste den Mann, als der Lenker rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt fuhr. Der Fußgänger wurde unter dem Auto eingeklemmt. 

Anzeige wegen fahrlässiger Tötung

Einsatzkräfte der alarmierten Berufsfeuerwehr Wien konnte den Passanten bergen und begannen mit  Reanimationsmaßnahmen. Der 86-Jährige verstarb aber in weiterer Folge noch an der Unfallstelle. 

Das Verkehrsunfallkommando hat die Unfallerhebungen eingeleitet. Der 95-Jährige Lenker wurde wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr angezeigt.

