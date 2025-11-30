Auto prallte in Niederösterreich gegen Baum: Lenker kam ums Leben

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es Sonntagfrüh in Seibersdorf im Bezirk Baden gekommen. Laut Polizei ist ein 52-jähriger Niederösterreicher mit seinem Pkw um 3.50 Uhr auf das Bankett der B60 gefahren und frontal gegen einen Baum geprallt.

Ein Zeuge alarmierte die Rettungskräfte, doch für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er starb noch an der Unfallstelle. Warum der Wagen von der Straße abgekommen ist, war vorerst nicht bekannt. Die B60 war bis 6.00 Uhr gesperrt.