Nach Kampf mit Freund: Frau stürzt sich aus zweitem Stock

Am Mittwochabend stürzte eine Frau in Wien-Hernals aus dem zweiten Stock auf ein Baugerüst und erlitt mittelschwere Verletzungen. Ihr 23-jähriger Lebensgefährte wurde vorübergehend festgenommen. Anwohner hatten zuvor die Polizei alarmiert, nachdem sie einen heftigen Streit in der Wohnung des Paares bemerkt hatten.

Laut Polizeibericht soll es am 6. November gegen 21:00 Uhr in der Wohnung zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei wurde die Wohnungseinrichtung erheblich beschädigt. Der 23-jährige österreichische Staatsbürger steht unter Verdacht, Gegenstände auf seine Lebensgefährtin geworfen zu haben, bevor sie sich aus dem Fenster auf ein Baugerüst fallen ließ. Eine Zeugin hatte den Sturz beobachtet. Die Berufsrettung Wien versorgte die mittelschwerverletzte Frau notfallmedizinisch und brachte sie in ein Krankenhaus.

Auf freiem Fuß angezeigt

Der Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung vorläufig festgenommen. Bei ihm fanden die Beamten eine geringe Menge Crystal Meth, die sichergestellt wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann nach Aussprache eines Betretungs- und Annäherungsverbotes sowie eines vorläufigen Waffenverbots auf freiem Fuß angezeigt.