95-jährige Zeitzeugin über ihre Flucht aus Wien im Jahr 1938

„Trefft ihr Vorkehrungen, um wegzugehen?“, wird im Jahr 1938 die Mutter von Lucy Waldstein (geborene Fischer) von einem Freund der Familie gefragt. „Wir arbeiten daran“, antwortet sie. „Geht heute Nacht“, sagt er. „Morgen holen sie deinen Mann.“

Dank dieser Warnung konnte die Familie rechtzeitig fliehen. Zuvor führten sie ein komfortables Leben am Alsergrund. Waldsteins Vater war Ernst Otto Fischer und damals Chefredakteur der Kronen Zeitung. Es sei bis dahin eine ganz normale und glückliche Kindheit gewesen, sagt Waldstein im KURIER-Gespräch. Da die heute 95-jährige bei der Flucht erst sieben Jahre alt war, kann sie sich aber nicht mehr an allzu viel erinnern. Viele Freunde hätten sie gehabt, eine Katze, einen Hund und die Besuche im Liechtensteinpark sind ihr im Gedächtnis geblieben.

Kapitulation Waldstein wird heute, Freitag, ab 19.30 Uhr am Heldenplatz beim „Fest der Freude“ sprechen. Das Fest findet im Gedenken an den 8. Mai 1945 statt – der Tag der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht und des offiziellen Endes des Zweiten Weltkrieges in Europa. Er jährt sich heuer zum 81. Mal. Waldstein wird über ihre Flucht nach Trinidad sprechen. Als England in den Krieg eintrat, wurden sie 15 Monate lang zusammen mit anderen „feindlichen Ausländern“ in mit Stacheldraht umzäunten Baracken interniert.