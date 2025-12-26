Nicht schön genug: Aber kein Christbaum in Österreich stirbt umsonst

Seit 59 Jahren schon verkauft Leopold Sommer bei der Kirche „Alser Vorstadt“ seine Waldviertler Tannen – aber diese eine Begegnung hat er nicht vergessen: Eines Tages, so berichtet der kernige 88-Jährige, sei eine Frau mit einem ganz bestimmten Wunsch zu ihm gekommen: „Ich möchte den schiachsten Baum, denn der soll auch eine Chance haben!“ Noch heute ringt diese weihnachts-wunderliche Episode Herrn Sommer ein Kopfschütteln ab: „So was gibt’s auch nur in Wean . . .“ Sie sind entweder zu kahl, zu dicht, zu groß oder zu klein; sie sind zu breit oder zu dünn, asymmetrisch oder gar schief. Sie sind vielleicht am Verkaufsstand schlecht platziert oder waren am Ende schlichtweg zu viel: Es gibt Tausend Gründe, warum es ein Christbaum heuer nicht geschafft hat, seine eigentliche Bestimmung zu erfüllen – nämlich ein Christbaum zu sein. Und festlich aufgeputzt im Wohnzimmer zu stehen, die Herzen zu erfreuen und die Kinderaugen zum Glänzen zu bringen.

40.000 Übriggebliebene Aus langjähriger Erfahrung weiß man, dass rund jedem zehnten Bäumchen dieses Schicksal ereilt – das wäre allein in Wien die stattliche Anzahl von 40.000 Ausch(l)uss-Christbäumen. Doch bevor es jetzt allzu traurig wird, sei auch gesagt: Kein Christbaum stirbt umsonst, denn es gibt für die Übriggebliebenen immer eine sinnvolle Verwendung. Wenn die Familie Sommer am Nachmittag des Heiligen Abend die Heimreise nach Pöggstall (Bezirk Melk) antritt, dann hat sie die meisten ihrer unverkauften Nordmanntannen wieder mit im Gepäck. Für diese geht es dann ab in die Hackschnitzelanlage, mit der das gesamte Anwesen – inklusive Häuser der Kinder – beheizt wird. Die Bäume wärmen damit zwar nicht die Herzen, dafür die Zehen. Und für jene, die zwar nicht als Ganzes, aber dafür in Teilen „sehr gefallen“ (wie es im Lied heißt), gibt es eine ganz spezielle Verwendung: „Das Reisig liefern wir etwa zum Lederleitner bei der Börse. Die machen dann wunderschöne Sachen draus“, schwärmt Herr Sommer. Als Gesteck beim Nobel-Designer zu landen, ist wohl auch kein schlimmes Ende für den Leider-nein-O-Tannenbaum.