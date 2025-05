Hausschuhe und Rasierer von Kaiser Franz Joseph unter dem Hammer

Wer schon immer royale Hausschuhe besitzen wollte: Ein Paar aus dem Besitz von Kaiser Franz Joseph kommt am 12. Juni im Wiener Dorotheum unter den Hammer (Schätzwert 2.000 bis 4.000 Euro).

Etwas tiefer in die Tasche wird man wohl für einen Uniform-Rock von Kaiser Franz Joseph mit dem Echtheitszertifikat vom Leibkammerdiener Eugen Ketterl greifen müssen. Bei dieser Uniform als Feldmarschall in ungarischer Adjustierung, die sogenannte Campagne-Attila, handelt es sich um eine Seltenheit. Der Kaiser trug die ungarische Generalsuniform stets bei Anwesenheit in der ungarischen Reichshälfte bzw. wenn er als König von Ungarn auftrat. Ihr Schätzwert beträgt 30.000 bis 50.000 Euro.

Des Kaisers Rasierpinsel

Franz Joseph ist auch durch seinen imposanten Bart in Erinnerung. Die Auktion im Dorotheum offeriert die persönliche Rasierschale mit Tiegel aus Porzellan samt Rasierpinsel (2.000 - 4.000 Euro). Auch hier bestätigt Eugen Ketterl die Echtheit. Der letzte Leibkammerdiener des Kaisers durfte schon zu Lebzeiten des Monarchen sein Salär mit dem Verkauf von persönlichen Objekten des Kaisers aufbessern. Aus Familienbesitz kommt ein persönliches Rasiermesser des Kaisers zur Auktion (2.000 bis 4.000 Euro).