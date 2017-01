Von der derzeit herrschenden klirrenden Kälte in Wien bekommen die Tiere im "Haus des Meeres" naturgemäß wenig mit. Angenehm tropisch geht es im Krokipark zu, den auch eine Tabascoschildkröte bewohnt.

Der kurios anmutende Name ist auf ihre Heimat in Zentralamerika zurückzuführen, dem mexikanischen Bundesstaat Tabasco.

Foto: Günther Hulla "Sowohl die Schildkröten selbst wie auch ihre Eier gelten in ihrer Heimat leider als Delikatesse, was sie an den Rand der Ausrottung gebracht hat. Sie stehen mittlerweile unter strengstem Schutz", heißt es in einer Aussendung des Haus des Meeres.

Die erwachsenen Schildkröten leben vegetarisch, junge Exemplare nehmen durchaus auch einmal Krebse oder ähnliche Tiere zu sich. Mit über 50 Zentimeter wird diese Wasserschildkrötenart recht groß.

Foto: Günther Hulla

