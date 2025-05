Bauen in Barmherzigkeit: Was jetzt auf dem riesigen Areal in der Vinzenzgasse passiert

Exodus anno 2006

In der Vinzenzgasse selber wird man den Geburtstag heuer im Sommer aber nicht feiern können – denn das Stammhaus in Währing existiert nicht mehr. Der letzte Patient des zu groß und zu alt gewordenen Komplexes (mit bis zu 730 Betten) ist im Oktober 2006 in das neue „Haus der Barmherzigkeit“ nach Kagran in die Tokiostraße übersiedelt; die private gemeinnützige Einrichtung, die unter Patronanz des Erzbischofs von Wien steht, betreibt in der Bundeshauptstadt noch Pflegehäuser in der Seeböckgasse (Ottakring) und Am Maurer Berg (Liesing).