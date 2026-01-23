Handyshop-Attacke in Wien: 22-Jähriger nach Gewalt gegen Besitzer festgenommen
In einem Handyshop in Wien-Simmering kam es am Mittwochnachmittag zu einem Vorfall, bei dem ein 22-jähriger Mann festgenommen wurde.
Der österreichische Staatsbürger soll laut Polizeibericht am 22. Januar gegen 16:30 Uhr den Besitzer eines Mobilfunkgeschäfts angegriffen und im Gesicht verletzt haben. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind derzeit noch unklar.
Aggressives Verhalten gegenüber Polizei
Als Beamte der Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße den Tatverdächtigen vor dem Geschäft antrafen, soll dieser sich äußerst aggressiv verhalten haben. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme soll der 22-Jährige die Einsatzkräfte mit dem Ellenbogen attackiert und in deren Richtung getreten haben.
Die Polizei musste nach eigenen Angaben Körperkraft einsetzen, um die Festnahme durchzuführen. Während des Einsatzes soll der Verdächtige die Beamten zudem verbal beschimpft haben.
Alkoholisierung festgestellt
Wie die Polizei mitteilte, mussten dem Mann sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden, um die Situation unter Kontrolle zu bringen. Ein durchgeführter Alkoholvortest ergab eine Alkoholisierung von 0,9 Promille.
Kommentare