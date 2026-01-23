Handyshop-Attacke in Wien: 22-Jähriger nach Gewalt gegen Besitzer festgenommen

In einem Handyshop in Wien-Simmering kam es am Mittwochnachmittag zu einem Vorfall, bei dem ein 22-jähriger Mann festgenommen wurde.

Der österreichische Staatsbürger soll laut Polizeibericht am 22. Januar gegen 16:30 Uhr den Besitzer eines Mobilfunkgeschäfts angegriffen und im Gesicht verletzt haben. Die Hintergründe der mutmaßlichen Tat sind derzeit noch unklar.