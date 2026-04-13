Gute Tiere, schlechte Menschen

Es sollte nur eine nette Anekdote sein. Ich gebe zu, es war nicht mehr als ein nostalgisches Wunschdenken. Mir war von Anfang an klar, es wird wohl nie wieder Pfauen im Wiener Stadtpark geben – und schon gar nicht, weil ich hier darum bitte.

Aber meine Schwärmerei hatte etwas Positives. Ich konnte bei vielen von Ihnen ebenfalls schöne Kindheitserinnerungen an die Tiere im Stadtpark wachrufen. Wie Sie berichteten – und durch Archivrecherchen meiner Kollegin Anna Perazzolo bestätigt werden konnte, gab es auch Schildkröten, Flamingos und zur Ostersaison Schafe und Häschen im Stadtpark. Wie schön, oder? Aber was geschah eigentlich mit Ihnen? Unsere Recherchen blieben erfolglos. Das Schicksal der Stadtpark-Tiere ein Geheimnis. Gleich mehrere (mehr oder weniger zuständige) Stellen ließen uns wissen, sie hätten keine Ahnung. Es mutet doch merkwürdig an, dass niemand zu wissen scheint, was mit den Tieren passiert war.