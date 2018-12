Gutachten vor Mordprozess: „Ich sehe Mädchen wie aus Horrorfilm“

Er habe sich ausgemalt, ein Mädchen umzubringen – bei Nussdorf – da gebe es einen Platz an der Donau, wo er mit ihr hingegangen wäre. „Er hätte ihr an diesem Ort den Kopf abgeschnitten und diesen neben ihre Leiche gelegt.“ In einer WhatsApp-Nachricht fragte er seinen Freund: „Bevorzugst du Messerstiche in den Bauch oder etwas Eleganteres, wie mit meinen Lederhandschuhen zu Toden würgen?“

Er empfinde Reue, gab Robert K. an. „Aber es hätte schlimmer kommen können, wenn ich mehr oder andere Menschen umgebracht hätte.“ Dass fremde Menschen um die kleine Hadish trauern, das kann er nicht verstehen.

Der Prozess, der am Mittwoch in Wien über die Bühne geht, findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Auch, weil der Vater von Hadish von einem Freigang nicht zurückkehrte und seither untergetaucht ist. Robert K. befindet sich in einem anderen Bundesland – ein Bruder und ein Onkel der toten Hadish sollen sich in der Justizanstalt Josefstadt in Haft befinden.