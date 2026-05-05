Gut fürs Klima: Jungbäume sterben in Wien weniger stark ab

Es ist nur eine Stichprobe, die der Stadtrechnungshof an 13 Standorten genommen hat, aber diese gibt Anlass zur Hoffnung, dass dessen Prüfungen tatsächlich positive Auswirkungen haben.

Denn während bei einer Prüfung der Jungbäume im Stadtgebiet vor drei Jahren deren „Sterblichkeit“ noch bei 40 Prozent gelegen ist, kamen die Prüfer diesmal zu einem wesentlich besseren Ergebnis.

Nur 1,9 Prozent der geprüften Bäume mussten gerodet werden, 89 Prozent wiesen die beiden besten Vitalitätsstufen auf, heißt es in dem Bericht.