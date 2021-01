Gurgeltests in Schulen und Kindergärten: Kaum positive Fälle

Seit 18. Jänner kann sich das Personal in städtischen Kindergärten in Wien einmal wöchentlich mit einem Gurgel-Selbsttest auf das Coronavirus testen lassen. In der ersten Woche haben das 4.098 Personen getan. Die Trefferquote fiel äußerst gering aus. Nur zehn Infektionen wurden entdeckt - was einer Positivrate von 0,24 Prozent entspricht, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) der APA mitteilte. 67 Proben waren noch nicht ausgewertet.

Gleichzeitig mit den städtischen Kindergärten fand in der Vorwoche auch die erste Runde der Gurgeltests an den 476 Schulstandorten der Stadt und in den 40 Sonderschulen statt. Auch hier war der Infektionsanteil mit 0,57 Prozent sehr gering. Von 1.401 Proben schlugen acht an. Für 44 lag noch kein Resultat vor.