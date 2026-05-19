Derzeit laufen Gespräche über ein Ende von Dompfarrer Toni Fabers Zeit im Stephansdom. Faber wird im März nächsten Jahres 65 Jahre alt. Deshalbwerden jetzt Gespräche über seine Pensionierung geführt. Wann diese erfolgen wird, steht jedoch noch nicht fest. Anders ist das bei Michael Prüller. Der Pressesprecher der Erzdiözese Wien, der zum Teil noch in die Gespräche über eine mögliche Pensionierung von Faber involviert ist, steht selbst kurz davor in Pension zu gehen.

„Ich bin im Mai 65 geworden und könnte Ende des Monats gehen“, bestätigt er, um allerdings anzufügen: „So schnell wird es nicht gehen.“ Das hänge nämlich vor allem davon ab, wie schnell seine Nachfolge geregelt werden könne. Seit 2011 ist der ehemalige stellvertretende Chefredakteur der Presse mittlerweile Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Erzdiözese.