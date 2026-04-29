Großeinsatz der Feuerwehr in der Donaustadt: Sperrmüll brannte
Mit 35 Einsatzkräften unterstützte die Wiener Berufsfeuerwehr die Kollegen der MA48 bei den Löscharbeiten in der Percostraße.
Am Mittwochvormittag alarmierte die Feuerwehr der MA48 um 10.30 Uhr ihre Kollegen von der Berufsfeuerwehr Wien, weil auf dem Müllplatz in der Percostraße in der Donaustadt ein Feuer ausgebrochen war. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil darauf geachtet werden musste, dass die Flammen sich nicht auf weitere Gebäude auf dem Platz ausbreiten.
Mit 35 Einsatzkräften konnte das aber verhindert werden. Es gibt keine Verletzten. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis zum Mittwochabend andauern. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.
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