Großeinsatz der Feuerwehr in der Donaustadt: Sperrmüll brannte

Am Mittwochvormittag alarmierte die Feuerwehr der MA48 um 10.30 Uhr ihre Kollegen von der Berufsfeuerwehr Wien, weil auf dem Müllplatz in der Percostraße in der Donaustadt ein Feuer ausgebrochen war. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, weil darauf geachtet werden musste, dass die Flammen sich nicht auf weitere Gebäude auf dem Platz ausbreiten.