Es ist wieder Freitag, genauer gesagt "Friday for Future". Nach einigen Monaten Pause treffen sich Aktivistinnen und Aktivisten sowie Bürgerinnen und Bürger heute erstmals wieder zu einem Klimastreik.

Die Startkundgebung hat um 15 Uhr bei Wien Mitte in der Landstraße stattgefunden, anschließend wird ein Demozug bis zum Maria-Thereisen-Platz führen, wo die Kundgebung gegen 17 Uhr wieder enden soll.

Gegen "fossile Politik"

Protestiert werde gegen die "fossile Politik der Regierung", für ein Klimaschutzgesetz und gegen den von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) verkündeten doch kommenden Ausbau der S1 durch die Lobau, hieß es Anfang der Woche in einer Aussendung. Die Organisatoren rechnen mit einer Großdemo mit Tausenden Teilnehmern.