Gaza-Aktivisten versperrten Eingänge der Universität Wien

Lautstark machte eine Gruppe von Demonstranten am Mittwochvormittag vor den Haupteingängen der Universität Wien ihrem Ärger Luft: Die Aktivisten vertreten die Ansicht, dass die Institution Mitschuld am Völkermord in Gaza trägt. Sie fordern die Universität auf, ihre Partnerschaft mit der Hebrew University of Jerusalem zu beenden.

Auf Instagram rufen die Aktivisten andere Studierende dazu auf, sich dem Protest anzuschließen und "bis zur Auflösung vor Ort zu bleiben". "Wenn ihr in Wien seid, schließt euch jetzt dem Protest an!“, wird die Initiative, "Palästinaforum Austria“ auf Instagram zitiert.

Rektorat beantragte Räumung Laut ersten Informationen soll das Rektorat der Uni Wien die Räumung im Eingangsbereich veranlasst haben. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. "Die Polizei kesselt gerade unsere Kameraden ein", schreibt die Initiative in einem Beitrag in den Sozialen Netzwerken. Der Zugang zur Universität ist derzeit eingeschränkt.