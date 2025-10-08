Gaza-Aktivisten versperrten Eingänge der Universität Wien
Lautstark machte eine Gruppe von Demonstranten am Mittwochvormittag vor den Haupteingängen der Universität Wien ihrem Ärger Luft: Die Aktivisten vertreten die Ansicht, dass die Institution Mitschuld am Völkermord in Gaza trägt. Sie fordern die Universität auf, ihre Partnerschaft mit der Hebrew University of Jerusalem zu beenden.
Auf Instagram rufen die Aktivisten andere Studierende dazu auf, sich dem Protest anzuschließen und "bis zur Auflösung vor Ort zu bleiben".
"Wenn ihr in Wien seid, schließt euch jetzt dem Protest an!“, wird die Initiative, "Palästinaforum Austria“ auf Instagram zitiert.
Rektorat beantragte Räumung
Laut ersten Informationen soll das Rektorat der Uni Wien die Räumung im Eingangsbereich veranlasst haben.
Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. "Die Polizei kesselt gerade unsere Kameraden ein", schreibt die Initiative in einem Beitrag in den Sozialen Netzwerken. Der Zugang zur Universität ist derzeit eingeschränkt.
Auch Ring blockiert
Laut Polizei handelt es sich um eine Spontankundgebung von 60 bis 70 Personen. Die Blockaden vor den Eingängen seien bereits vor Mittag von den Beamten aufgelöst worden. Über Mittag wurde allerdings die Fahrbahn am Ring blockiert.
Auch diese soll demnächst aufgehoben werden, heißt es von der Polizei. "Es gibt bereits mehrere Festnahmen. Wie viele, wird erst nach Beendigung des Einsatzes feststehen", sagt Polizeisprecher Markus Dittrich.
Grund für die Festnahmen ist, dass die Identität der Personen nicht festgestellt werden konnte.
Kommentare