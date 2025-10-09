Radfahrer in Wien-Meidling: Lebensgefahr nach Unfall

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Meidling wurde heute Nachmittag ein 25-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr im Bereich der Sagedergasse. Ersten Erhebungen der Polizei zufolge sollen sowohl der Radfahrer als auch ein PKW-Lenker in Richtung Breitenfurter Straße unterwegs gewesen sein.