Radfahrer in Wien-Meidling: Lebensgefahr nach Unfall
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wien-Meidling wurde heute Nachmittag ein 25-jähriger Radfahrer lebensgefährlich verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr im Bereich der Sagedergasse. Ersten Erhebungen der Polizei zufolge sollen sowohl der Radfahrer als auch ein PKW-Lenker in Richtung Breitenfurter Straße unterwegs gewesen sein.
Im Zuge eines Spurwechsels soll es zum folgenschweren Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern gekommen sein. Der 25-jährige Fahrradfahrer erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er nach notfallmedizinischer Versorgung durch die Berufsrettung Wien mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Laut Polizeibericht schwebt der Mann in Lebensgefahr. Der PKW-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.
Ermittlungen laufen
Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Die Beamten werden nun klären, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte und ob mögliche Verkehrsregelverstöße vorliegen.
Kommentare