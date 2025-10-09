7 Teenager im Wiener Hotel aufgegriffen: Einbruch mit Zutrittskarte

Die fünf strafmündigen Burschen und Mädchen wurden auf freiem Fuß angezeigt und die zwei 13-Jährigen ihren Betreuern übergeben, berichtete die Polizei am Donnerstag. Diebesgut wurde bei den Verdächtigen nicht gefunden, eine 15-Jährige hatte Drogen dabei. Bei den Teenagern handelt es sich teilweise um bereits polizeilich bekannte Personen.

In Zimmern entdeckt

Die Beschuldigten waren gegen 7.30 Uhr über eine Mauer in das Hotel gelangt. Eine Mitarbeiterin entdeckte die Jugendlichen im Haus und teilweise in den Zimmern und rief die Polizei. Zahlreiche Beamte rückten inklusive Diensthundeeinheit an und durchsuchten das Gebäude.

Sie stellten drei Mädchen und vier Burschen im Alter von 13 bis 16 Jahren in Zimmern und am Dach des Hotels. Dort waren die Teenager von einem Zimmer hingelangt, kamen aber freiwillig herunter, erläuterte Polizeisprecherin Julia Schick der APA. Nur eine 15-Jährige leistete bei ihrer Festnahme Widerstand gegen die Staatsgewalt. Dabei wurde eine Beamtin leicht verletzt.