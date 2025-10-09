Unbekannte stachen mit Messer in Bein und Rücken von 18-Jährigem ein

Ein 18-Jähriger hat am Mittwochabend bei einem Streit am Wiener Bahnhof Floridsdorf Messerstiche in Oberschenkel und Rücken abbekommen. Das junge Opfer war nicht in Lebensgefahr, berichtete die Polizei am Donnerstag. Der Täter flüchtete mit einer Gruppe von zehn bis zwölf unbekannten Männern. Diese sollen den 18-Jährigen, der mit zwei Freunden unterwegs war, kurz vor der Tat angesprochen haben. Der Hintergrund der Auseinandersetzung war noch unklar.