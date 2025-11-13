"Green Economy": Stadt will auf Kreislaufwirtschaft setzen

Die Stadt Wien sieht großes Zukunftspotenzial in der Kreislaufwirtschaft. Das ist auch der Grund, weshalb sich die vierte Ausgabe des „Vienna Green Economy Reports“ mit dem Thema beschäftigt.

Dabei handelt es sich um eine Publikation, die aufzeigen soll, wie die Stadt und Wiener Unternehmen mit Infrastruktur- und Technologieprojekten Wertschöpfung generieren und gleichzeitig Emissionen einsparen.

Bausektor im Fokus

Die neueste Ausgabe setzt sich mit den Themen Vermeidung, Wiederverwendung und Recycling auseinander. „Denn der beste Müll fürs Klima ist jener, der gar nicht entsteht“, sagt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).

Über die Kreislaufwirtschaft könnten große Potenziale gehoben werden, ergänzt Walter Ruck, der Präsident der Wiener Wirtschaftskammer. In Summe sei durch Kreislaufwirtschaft in Wien eine Wertschöpfungssteigerung von 3,5 Milliarden Euro realisierbar, so Ruck.

Besonders groß seien die Effekte im Bausektor, „weil hier der größte Anteil am gesamten Abfallaufkommen entsteht“. Die Reduktion der Abfälle und eine verlängerte Nutzung der Rohstoffe seien daher wichtige Schritte. „Alleine im Bausektor ist eine CO 2 -Einsparung von 288.000 Tonnen möglich“, so Ruck.

Neben den großen Projekten in der Bauwirtschaft, die naheliegend seien, gebe es aber auch viele kleine Projekte, sagt Ruck.