Gorilla-Kunst am Karlsplatz: Künstlerin schlüpft ins Affenkostüm

Kaum hat Ina Loitzl das Affenkostüm übergestreift, bleiben schon die ersten Passanten stehen. "Schau, was der da macht", staunt ein kleiner Bub an der Hand seiner Mama, ehe er weitergezogen wird. Das Interesse ist groß. Klar, denn einen Gorilla im gläsernen Red Carpet Showroom in der U-Bahnstation Karlsplatz sieht man nicht allzu oft.

Aufmerksamen U-Bahnfahrern wird die 47-jährige Künstlerin in den vergangenen Monaten vielleicht aufgefallen sein. Denn täglich zwei Stunden arbeitet Loitzl im Affenkostüm in dem Ausstellungsraum an ihrem meterlangen Wand-Tattoo. Mittels Cut-out-Technik werdend abei Muster aus einer schwarzen Folie ausgeschnitten.