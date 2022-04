Gleiserneuerung bei U1-Station Reumannplatz

40 Jahre nach der Eröffnung der U1-Station Reumannplatz erneuern die Wiener Linien heuer 250 Meter Gleise, sieben Weichen und zwei Gleiskreuzungen. Gearbeitet wird phasenweise, Start ist zu Ostern, Abschluss im August. Die Arbeiten finden am Gleis in Fahrtrichtung Oberlaa statt. Die U1 kann während der Arbeiten auf der gesamten Strecke fahren.

Zwischen den Stationen Reumannplatz, Troststraße und Altes Landgut müssen alle Züge abwechselnd das andere Gleis benutzen. Aufgrund des Gleiswechselbetriebs kann nur jeder zweite Zug von Reumannplatz weiter bis zur Endstation nach Oberlaa fahren. Im südlichen Streckenabschnitt der U1 steht den Fahrgästen damit alle 12 Minuten ein neuer Zug zur Verfügung. Zwischen Leopoldau und Reumannplatz sind die Züge alle 6 statt 5 Minuten unterwegs.

Diese Einschränkungen werden zu den folgenden Zeiten wirksam:

Karfreitag, 15.4., ca. 22:00, bis Ostermontag, 18.4., Betriebsschluss

Freitag, 29.4., ca. 22:00, bis Sonntag, 1.5., Betriebsschluss

Freitag, 3.6., ca. 22:00, bis Pfingstmontag, 6.6., Betriebsschluss

In den Sommerferien wird die Modernisierung der Gleise, Weichen und Gleiskreuzungen am Reumannplatz abgeschlossen. Die finalen Arbeiten werden voraussichtlich ab Mitte Juli drei Wochen durchgeführt. In dieser Zeit wird es zu ähnlichen Einschränkungen wie in den vorhergehenden Phasen kommen. Die Wiener Linien informieren ihre Fahrgäste jeweils via Durchsagen, Stationsaushängen und durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort.