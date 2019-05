Giftalarm: Bedenkliche Ergebnisse in Strafanstalt

Ins Rollen gebracht hat den Fall ein Justizwachebeamter, in dessen Blutkreislauf mit 43,5 Mikrogramm Antimon pro Liter der medizinische Grenzwert um mehr als das 40-fache überschritten wurde. Es ist nicht das erste Mal, dass es zu so einem Vorfall in einem Gefängnis kommt. Bereits 2017 wurden in der Justizanstalt Graz-Karlau einige Wachebeamte positiv auf Antimon getestet. Weil die meisten von ihnen Schießtrainer waren, führte man die Vergiftung damals auf Munitionsrückstände zurück. Die Sache wurde aber nie restlos aufgeklärt.

Das Schießtraining kann im Fall von Simmering als Auslöser für die Vergiftungen ausgeschlossen werden. Dafür liegt die Justizanstalt direkt neben einem Schrottplatz. Neben der Gefängnismauer lagern tonnenweise Schrott und Altmetalle wie Bremsscheiben.